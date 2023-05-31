Туроператорам отложили на год введение наказания за нарушения с "Электронной путевкой"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Госдума перенесла срок вступления в силу норм об ответственности для туроператоров при внесении ими данных в единую информационную систему "Электронная путевка" на год, на 1 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Сегодня в Госдуме рассматривались поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора о реализации турпродукта в условиях частичной мобилизации, которые в том числе предусматривают, что ответственность за невнесение сведений в "Электронную путевку" наступает для туроператоров в сфере внутреннего туризма 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на внутреннем рынке работают около 4 тысяч туроператоров, многие из которых - некрупные компании, не имеющие своих информационных систем.

"Соответственно, для таких туроператоров процесс адаптации к системе "Электронная путевка" проходит дольше. В связи с этим Госдумой и Минэкономразвития после неоднократных консультаций с отраслью принято решение поддержать туроператоров в сфере внутреннего туризма и дать им еще год для подготовки к включению в систему "Электронная путевка", - объяснили в пресс-службе.

Сроки введения ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров должны были наступить 1 сентября 2023 года.

"Электронная путевка" - система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.