В Северной Осетии напавшие на пост полиции ранили двух сотрудников МВД

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Пригородном районе Северной Осетии два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения в результате нападения на полицейский пост на пересечении автодорог "Назрань - Кантышево" и "Малгобек - Майское", сообщает региональное управление Следственного комитета по региону.

Это случилось 27 марта примерно в 23:25. Пост обстреляли из оружия неустановленного образца. Раненые доставлены в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).