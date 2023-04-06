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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Малгобекском районе Ингушетии идет перестрелка

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Члены бандгруппы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии в Малгобекском районе республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

"Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в с.п. Зязиков-Юрт Малгобекского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

Обстановка контролируется, отметили в пресс-службе.

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник, силовики вышли на след бандгруппы, причастной к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта и сотрудников ПДН на территории кошары на окраине Малгобека 3 апреля.

По его данным, перестрелка идет в районе, где с 20:00 3 апреля решением оперштаба введен режим КТО. Предположительно, ранен один полицейский. Участники НВФ взяты в кольцо - их заблокировали в частном доме.

Как сообщали агентству в пресс-службе УФСБ по региону в среду, сотрудники управления вместе с региональной полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, нашли тело неустановленного мужчины, "внешне схожего с Коттоевым М.А-Г., 1997 г.р". Рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1, сказал сотрудник пресс-службы.

Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных членов бандгруппы. Речь идет о четырех разыскиваемых, изначально их было шесть.

27 марта неизвестные напали на пост ДПС Волга -14 на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. 3 апреля та же группа обстреляла стражей правопорядка на территории кошары в Малгобекском районе. Легкое ранение получил лейтенант полиции. 29 марта на бетонных столбах был обнаружен труп одного из подозреваемых Эльдиева, который скончался от полученных ранений при перестрелке с силовиками на посту.

Ингушетия Малгобек
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