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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Минздрав Ингушетии сообщил об отсутствии угрозы жизни полицейских, раненных в Северной Осетии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Состояние двоих полицейских, раненных в Пригородном районе Северной Осетии в результате нападения на полицейский пост, оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили в пресс-службе Минздрава Ингушетии "Интерфаксу".

Оба пострадавших находятся находятся на лечении в республиканской клинической больнице в Назрани, они в сознании.

Как сообщил агентству информированный источник, неизвестные, обстреляв пост в течение 5-6 минут, скрылись в лесном массиве и ушли в сторону села Майское Пригородного района Северной Осетии.

Он отметил, что к нападению могут быть причастны трое молодых людей, которые ушли из дома несколько дней назад в Ингушетии. Они могут передвигаться на автомобиле ВАЗ 21099 серебристого цвета. По оперативной информации, при себе они имеют автоматическое огнестрельное оружие.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии сообщили, что нападавшие объявлены в розыск, а ход расследования уголовного дела поставлен надзорным ведомством на контроль.

Ранее во вторник сообщалось, что двое полицейских получили огнестрельные ранения при нападении на пост на пересечении автодорог "Назрань - Кантышев" и "Малгобек - Майское". Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Северная Осетия Ингушетия
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