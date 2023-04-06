Wikimedia оштрафован на 800 тыс. руб. за экстремистский контент, который не был удален

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил Wikimedia Foundation Inc. административный штраф в размере 800 тыс. руб. за то, что с ресурсов фонда не была удалена признанная экстремистской песня группы "Психея", передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), ему назначен минимально возможный штраф, предусмотренный за подобное правонарушение.

Защитник Wikimedia просила суд прекратить производство по делу, отметив, в частности, что такой протокол, согласно закону, должен рассматриваться по месту нахождения юридического лица, а не регулирующего органа - Роскомнадзора, а также на то, что уведомление о необходимости удаления спорного контента было направлено сервису в нарушение установленного порядка. Кроме того, представитель компании указала на малозначительность правонарушения.

В феврале 2023 года и ноябре 2022 года Wikimedia Foundation Inc. был оштрафован мировым судьей на 2 млн руб. по каждому протоколу за то, что не удалил фейки о действиях Вооруженных сил РФ

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter и TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за то, что не удаляли запрещенный контент.

Wikimedia Foundation, Inc. – некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию".