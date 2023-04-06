Путин назвал задачей российских военных полное прекращение обстрелов ДНР
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные должны добиться полного прекращения обстрелов ДНР со стороны украинской армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с президентом врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что количество обстрелов региона сократилось вдвое.
"Задача всех наших формирований: Минобороны, добровольцев, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Поэтому, если сократились, то уже постепенно к этому идем", - отреагировал Путин.