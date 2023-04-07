Правительство предложило распространить отечественную систему спорта на новые территории

Принятие такого законопроекта позволит спортсменам в тех регионах получать госпомощь

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект о включении новых территорий в российскую систему спорта, что позволит спортсменам и тренерам из этих регионов получать государственную помощь, заявил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня в повестке - законопроект о распространении отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи", - сказал он.

По словам премьера, "подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания, участвовать в соревнованиях любого уровня индивидуально или в составе наших сборных и получать все положенные выплаты, преференции, в том числе и для победителей и призеров.

Тем же, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительно баллы для поступления в российские вузы, отметил Мишустин.