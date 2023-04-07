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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Школьникам из новых регионов предложили сдать выпускные в Крыму и Ростовской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения предложило организовать проведение Государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников из новых регионов (Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская республики) на территории Крыма и Ростовской области.

Это следует из проекта приказа министерства на федеральном портале нормативно-правовых актов.

"На участие в ГИА в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Министерство предложило определить дополнительные даты для ГИА по русскому языку и математике. В основной период русский язык школьники будут сдавать 29 мая, предлагается выделить дополнительные день 30 мая. Для проведения ЕГЭ по математике базового и профильного уровня предлагается добавить дополнительный день 2 июня к уже установленной дате 1 июня.

"Установление дополнительных дат проведения ГИА по русскому языку и математике позволит при сохранении запланированного количества ППЭ распределить участников ГИА на несколько дней без увеличения количества мест проведения экзаменов, что потребует дополнительного технического оснащения и кадрового обеспечения", - добавляется в пояснительной записке.

Проект приказа разработан ради обеспечения безопасности участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования при перевозке в пункты проведения экзаменов, удаленные от приграничных территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции.

Ранее Минпросвещения вместе с Росообрнадзором подготовили проект совместного приказа о ГИА на новых территориях. Из проекта следует, что школьники на новых территориях смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Ростовская область Минпросвещения Запорожская область ДНР ЛНР Херсонская область Крым
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