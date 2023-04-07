Школьникам из новых регионов предложили сдать выпускные в Крыму и Ростовской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения предложило организовать проведение Государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников из новых регионов (Запорожская и Херсонская области, Донецкая и Луганская республики) на территории Крыма и Ростовской области.

Это следует из проекта приказа министерства на федеральном портале нормативно-правовых актов.

"На участие в ГИА в форме единого государственного экзамена заявлены участники из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области. Проведение экзаменов для них планируется в том числе организовать на территории других субъектов Российской Федерации (например, в Республике Крым и в Ростовской области)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Министерство предложило определить дополнительные даты для ГИА по русскому языку и математике. В основной период русский язык школьники будут сдавать 29 мая, предлагается выделить дополнительные день 30 мая. Для проведения ЕГЭ по математике базового и профильного уровня предлагается добавить дополнительный день 2 июня к уже установленной дате 1 июня.

"Установление дополнительных дат проведения ГИА по русскому языку и математике позволит при сохранении запланированного количества ППЭ распределить участников ГИА на несколько дней без увеличения количества мест проведения экзаменов, что потребует дополнительного технического оснащения и кадрового обеспечения", - добавляется в пояснительной записке.

Проект приказа разработан ради обеспечения безопасности участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования при перевозке в пункты проведения экзаменов, удаленные от приграничных территорий, расположенных около зоны проведения специальной военной операции.

Ранее Минпросвещения вместе с Росообрнадзором подготовили проект совместного приказа о ГИА на новых территориях. Из проекта следует, что школьники на новых территориях смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.