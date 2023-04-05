Дума намерена 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума планирует 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов", - сказал Володин в среду на пленарном заседании нижней палаты.

Он поручил своему первому заместителю Александру Жукову и вице-спикеру Петру Толстому с коллегами из профильных комитетов выстроить график этой работы, а также подготовить сам законопроект, чтобы уже 11 апреля Дума рассмотрела эти поправки в первом чтении и в целом.

"После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС. Понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого", - также сказал Володин.