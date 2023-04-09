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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Песков назвал неадекватной реакцию запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии

Песков назвал неадекватной реакцию запада на планы РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии
Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают неадекватной реакцию Запада на планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, в то время как тема присутствия американского ядерного оружия в Европе никак не вспоминается.

"Это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного запада на те объявления, которые сделал президент Путин", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которого был показан в программе "Вести недели".

В миреВ РФ заявили, что НАТО должно оценить всю серьезность по планам о ядерном оружии в БелоруссииЧитать подробнее

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны. Но, в данном случае, они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что планы по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии не потребуют корректировки российской Концепции ядерного сдерживания.

Он также объяснил, что планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии - это ответ на приближение НАТО к границам России.

Дмитрий Песков
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