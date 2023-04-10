В РФ за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,6 тыс. случаев, скончались 34 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 6 622 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 467 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,4%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 24 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 008 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 386.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 34 человека, накануне сообщалось о 36 умерших.

"Выздоровел за сутки 6 981 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 9 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 721 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 604 умерших и 22 095 237 выздоровевших.