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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В РФ за сутки коронавирусом заболели 8 008 человек

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 008 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 50,7%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах России, снижение - в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 955 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 947.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 7 307 человек, или на 26,6% меньше в сравнении с 8 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 714 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 570 умерших и 22 088 256 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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