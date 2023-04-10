Бастрыкин заявил о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов.

"Сейчас наблюдается их (преступлений, совершенных иностранными гражданами - ИФ) рост. Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году", - сказал Бастрыкин в интервью "Интерфаксу".

Глава СКР отметил, что всего в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело.

"Это почти в три раза больше, чем в 2021 году", - сказал председатель СКР.

Он отметил, что "среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения". Также участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка.

По словам Бастрыкина, значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности.

"С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ. Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро их участников. Выходцы из Средней Азии нападали на людей, избивали их, желая противопоставить себя окружающим. Все это фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях", - рассказал глава СКР.

Он отметил, что зачастую жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства 11 апреля.