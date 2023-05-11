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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа мигрантов в стране за прошлый год.

"В 2022 году у нас находилось 14,5 млн мигрантов, в 2021 году было 12 млн. То есть количество мигрантов увеличивается и резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантами", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

В РоссииВ Москве, Подмосковье и Петербурге выросло число преступлений, совершенных иностранцамиЧитать подробнее

Бастрыкин отметил, что больше всего преступность среди мигрантов "проявляется в больших городах".

По его словам, в прошлом году число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний по всем правоохранительным органам увеличилось с 11 тысяч до почти 15 тысяч, или на 37%, среди них убийств - на 18%.

Также глава СКР отметил и рост преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий.

"В минувшем году следователями нашего ведомства расследовано свыше 15,5 тысяч деяний, совершенных с применением компьютерных технологий, что на 29% больше, чем в 2021 году", - сказал Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Петербург СКР
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