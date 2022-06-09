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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Кремле сообщили, что 56% россиян требуют ограничить въезд мигрантов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отметили остроту проблемы межнациональной напряженности в регионах и назвали ситуацию с мигрантами главной причиной обострения. Недавний опрос показал, что 56% россиян выступают за ограничение притока мигрантов, заявил в Челябинске замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"Нередко конфликтные ситуации, резонансные преступления становятся поводом для запуска этнической мобилизации в целях давления на власть (...) Но все же самой заметной причиной межнациональной напряженности в российских регионах, в том числе и Уральском федеральном округе, остается миграционная ситуация. Это сейчас наиболее острый вопрос", - сказал он на совещании по государственной национальной политики в УрФО.

"56% наших людей заявили о необходимости ограничения въезда мигрантов. При этом именно жители Уральского федерального округа наряду с Центральным федеральным округом наиболее активно выступают за ограничение притока мигрантов и их число увеличивается. Текущая миграционная ситуация создает угрозу как внешнего характера, это проникновение криминальных и экстремистских структур, так и внутреннего характера - формирование этнических анклавов, рост преступности, избыточная конкуренция на рынке труда, дополнительная нагрузка на сферы социального обеспечения", - отметил Магомедов.

По его словам, это вызывает "понятное общественное недовольство мигрантами, провоцирует возникновение экстремистских направлений на основе межнациональной и межрелигиозной розни".

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что в целом в округе снижается число конфликтов с межнациональной подоплекой. "В 2021 году нашим мониторингом было зафиксировано 17 подобных ситуаций, в 2020 году их было 20. Но мы видим и проблемы. Подтверждение тому - конфликты, случившееся за последний год в Свердловской области, Югре, ряде других регионов", - сказал полпред.

По его словам, общей для всех конфликтов причиной является недостаточность предупредительных мер: местные власти и полиция обычно знают об очагах напряженности, но запаздывают с профилактикой.

Якушев добавил, что источником напряженности зачастую становятся не сами ситуации, а реакция на них в СМИ и соцсетях: "Нередко именно она усиливает конфликты и затрудняет их урегулирование". Эффективным способом предотвращать такие конфликты он считает работу с национально-культурными объединениями.

"В округе имеются успешные практики в этом направлении, но отмечаются и факты вовлечения таких организаций в деструктивную деятельность", - добавил Якушев.

Кремль Магомедсалам Магомедов Челябинск Урал Владимир Якушев
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