Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Долги по ЖКУ в РФ составили почти 1,4 трлн рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Долги промышленных предприятий и населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы в целом по стране составляют почти 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Системной проблемой остается задолженность потребителей перед предприятиями коммунального комплекса, что порождает долги за топливно-энергетические ресурсы. Долги (...) по бухгалтерской отчетности второго полугодия 2021 года составляют почти 1,4 трлн рублей. Из них население и исполнители услуг – это 901 млрд, бюджетные потребители – 48 млрд, прочие промышленные потребители – почти 432 млрд", - сказал министр в ходе Всероссийского совещания "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов".

При этом в ряде регионов он отметил положительную динамику. Так, быстрее всего гасят долги Пермский край (-41%), Чувашия (-37%) и Ненецкая автономная область (-29%). В других регионах долги растут. По словам министра, обратить внимание на динамику и текущее состояние нужно Ленинградской области (+61%), Республике Крым (+28%) и Севастополю (+27%).

В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме, отметил Файзуллин.

Ранее сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал решить проблему задолженностей в ЖКХ для благополучного прохождения отопительного сезона.

"Конечно, сохраняется вопрос о задолженностях. Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве. Нужно принять меры по сокращению долгов в этих отраслях. От этого зависит финансирование и модернизация предприятий", - подчеркнул премьер-министр.

РФ Ирек Файзуллин

Новости

Четыре российских космонавта отобраны для подготовки к полетам на Crew Dragon

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

В Думе не исключили возвращения к вопросу "налога на дивиденды"

Пандемия коронавируса

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В РФ завели еще одно уголовное дело против бизнесмена Тельмана Исмаилова

Суд на Урале прекратил дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

СК выяснил, что казанские студенты отравились "незамерзайкой"

Пандемия коронавируса

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

Госдума вводит QR-коды для прохода членов правительства на заседания

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });