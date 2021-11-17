Долги по ЖКУ в РФ составили почти 1,4 трлн рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Долги промышленных предприятий и населения за потребленные топливно-энергетические ресурсы в целом по стране составляют почти 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Системной проблемой остается задолженность потребителей перед предприятиями коммунального комплекса, что порождает долги за топливно-энергетические ресурсы. Долги (...) по бухгалтерской отчетности второго полугодия 2021 года составляют почти 1,4 трлн рублей. Из них население и исполнители услуг – это 901 млрд, бюджетные потребители – 48 млрд, прочие промышленные потребители – почти 432 млрд", - сказал министр в ходе Всероссийского совещания "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов".

При этом в ряде регионов он отметил положительную динамику. Так, быстрее всего гасят долги Пермский край (-41%), Чувашия (-37%) и Ненецкая автономная область (-29%). В других регионах долги растут. По словам министра, обратить внимание на динамику и текущее состояние нужно Ленинградской области (+61%), Республике Крым (+28%) и Севастополю (+27%).

В целом отопительный сезон проходит в штатном режиме, отметил Файзуллин.

Ранее сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал решить проблему задолженностей в ЖКХ для благополучного прохождения отопительного сезона.

"Конечно, сохраняется вопрос о задолженностях. Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве. Нужно принять меры по сокращению долгов в этих отраслях. От этого зависит финансирование и модернизация предприятий", - подчеркнул премьер-министр.