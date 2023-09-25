Титов обеспокоен идеей продлить срок привлечения бизнесменов по административным статьям

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подготовленный Минюстом проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает продление срока давности возбуждения административного производства по ряду дел, по которым привлекаются предприниматели, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Нас беспокоит то, что в законопроекте предлагается продлить до года срок давности возбуждения административного производства по целому ряду статей КоАП, по которым привлекаются предприниматели. В пояснительной записке говорится, что это сделано для того, чтобы обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение дела и неотвратимость административного наказания. Но закон о госконтроле №248-ФЗ определяет, что контрольные мероприятия проводятся оперативно. Вряд ли срок в год совпадает с понятием оперативности", - сказал он журналистам.

По его словам, речь идет о статьях, срок давности возбуждения административных дел по которым в настоящее время составляет несколько месяцев. Речь о статьях 7.1 (самовольное занятие земельного участка), 7.4 (самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых), 7.6 (самовольное заселение водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), 7.9 (самовольное занятие лесных участков) , 7.12 (нарушение авторский и смежных прав, изобретательских и патентных), частях 4, 5 статьи 7.13 (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия), 7.14 (организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор объектов культурного наследия) и 7.15 (проведение археологических полевых работ без разрешения).

Кроме того, комментируя подготовленный Минюстом проект поправок в КоАП, который призван разграничить полномочия полиции и контрольно-надзорных ведомств в отношении бизнеса, Титов предложил изменить закон "О полиции".

"Часть полномочий полиции этим законопроектом действительно упраздняется, и это однозначно хорошо. Правда, и в новой версии у МВД много возможностей вмешаться в работу бизнеса. Но, вообще говоря, проблемы для бизнеса заключаются даже не в этом. Помехи от действий полиции начинаются еще до возбуждения административного дела. Полиция имеет право появляться на месте правонарушения и производить определенные мешающие действия, даже если постановление в итоге будет подписано другим чиновником. Эти полномочия прописаны в другом законе - "О полиции". И для того, чтобы полицейские не появлялись там, где должно работать то или иное контрольное ведомство, нужно менять именно этот закон", - считает бизнес-омбудсмен.