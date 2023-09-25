Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Титов обеспокоен идеей продлить срок привлечения бизнесменов по административным статьям

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подготовленный Минюстом проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает продление срока давности возбуждения административного производства по ряду дел, по которым привлекаются предприниматели, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Нас беспокоит то, что в законопроекте предлагается продлить до года срок давности возбуждения административного производства по целому ряду статей КоАП, по которым привлекаются предприниматели. В пояснительной записке говорится, что это сделано для того, чтобы обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение дела и неотвратимость административного наказания. Но закон о госконтроле №248-ФЗ определяет, что контрольные мероприятия проводятся оперативно. Вряд ли срок в год совпадает с понятием оперативности", - сказал он журналистам.

По его словам, речь идет о статьях, срок давности возбуждения административных дел по которым в настоящее время составляет несколько месяцев. Речь о статьях 7.1 (самовольное занятие земельного участка), 7.4 (самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых), 7.6 (самовольное заселение водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), 7.9 (самовольное занятие лесных участков) , 7.12 (нарушение авторский и смежных прав, изобретательских и патентных), частях 4, 5 статьи 7.13 (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия), 7.14 (организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор объектов культурного наследия) и 7.15 (проведение археологических полевых работ без разрешения).

Кроме того, комментируя подготовленный Минюстом проект поправок в КоАП, который призван разграничить полномочия полиции и контрольно-надзорных ведомств в отношении бизнеса, Титов предложил изменить закон "О полиции".

"Часть полномочий полиции этим законопроектом действительно упраздняется, и это однозначно хорошо. Правда, и в новой версии у МВД много возможностей вмешаться в работу бизнеса. Но, вообще говоря, проблемы для бизнеса заключаются даже не в этом. Помехи от действий полиции начинаются еще до возбуждения административного дела. Полиция имеет право появляться на месте правонарушения и производить определенные мешающие действия, даже если постановление в итоге будет подписано другим чиновником. Эти полномочия прописаны в другом законе - "О полиции". И для того, чтобы полицейские не появлялись там, где должно работать то или иное контрольное ведомство, нужно менять именно этот закон", - считает бизнес-омбудсмен.

КоАП МВД Минюст Борис Титов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

Сенаторы переназначили Зорькина председателем Конституционного суда

Песков сказал, что вопрос о будущем миротворцев РФ в Карабахе пока не решен

ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС завела дело против "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

Глава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народов

Военные РФ перехватили два украинских дрона в Курской и Брянской областях

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом

Административное здание повреждено в Курске после атаки украинских БПЛА

Северный флот РФ провел в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам

В Курской области сбит еще один украинский дрон

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });