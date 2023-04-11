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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Губернатор Кузбасса Цивилев заявил о готовности участвовать в выборах главы региона

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что готов работать на посту главы региона более одного срока.

"Я к этой работе дальнейшей готов. Но принимать решение будет житель Кузбасса. Увидим, какое решение примут кузбассовцы. Я подчеркиваю, что я к этой работе готов", - сказал он журналистам.

Выборы главы Кузбасса должны пройти в сентябре.

В начале апреля 2018 года пост губернатора области покинул Аман Тулеев, который до этого руководил регионом 21 год. Его отставка последовала после пожара с жертвами в ТРЦ "Зимняя вишня". Цивилев был назначен и.о. главы Кузбасса, а в сентябре 2018 году выиграл досрочные выборы, набрав более 81% голосов.

Цивилев в марте 2018 года пришел в администрацию Кузбасса на пост вице-губернатора, до этого он возглавлял угольную компанию "Колмар".

Кузбасс Сергей Цивилев Кемеровская область
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