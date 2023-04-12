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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Во Владивостоке выпал пыльный дождь из пустыни Гоби

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке в среду утром прошел грязный дождь, оставивший пыльные следы на зданиях и машинах, частички пыли принесли с собой западный и северо-западный ветры из пустыни Гоби, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"Пепел из Камчатского края до Приморья не добрался, этому не способствуют воздушные потоки, направление ветра сейчас северо-западное и западное, облако пыли из пустыни Гоби видно на спутниковых снимках", - сказал собеседник агентства.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай через пресс-службу объяснил, что пустыня Гоби при северо-западных ветрах эпизодически поставляет пыль в Приморский край. Он назвал это важным штрихом в погодной картине апреля.

Чулков сообщил "Интерфаксу", что в 2021 году пыль из пустыни Гоби также добиралась до Приморского края.

В предыдущие годы жители Владивостока также наблюдали над городом заметную невооруженным глазом пыльную дымку. Ее было видно и над приграничными районами Приморья. Пыль в регионе, как и сейчас, была вызвана песчаными бурями в пустыне Гоби.

Владивосток Примгидромет Гоби Приморье Борис Кубай Виктор Чулков
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