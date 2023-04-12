Толщина слоя пепла от извержения вулкана Шивелуч в камчатском поселке достигла 20 см

Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке Фото: Дмитрий Мельников/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке приступают к расчистке от пепла территорий социальных объектов в поселке Ключи, наиболее пострадавшем от пеплопада из извергающегося вулкана Шивелуч, толщина слоя пепла достигла там 20 см, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Работы осложняется непрекращающимися пеплопадом и ветром", - говорится в сообщении.

Ветер переносит вулканический пепел из леса в поселки Ключи, Козыревск и Майское Усть-Камчатского района.

"В Козыревске слой пепла составил 6-8 см. В Ключах пепла существенно больше. На сегодня слой равен примерно 11 см, в местах, где идет передув, высота доходит до 20 см", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского.

Василевский, который сейчас находится в Ключах и координирует работу по устранению последствий стихии, отметил, что пеплопад продолжался в ночь на среду, идет он и сейчас.

"Утром развезли воду и маски по соцучреждениям, часть передали военным, чтобы они также обеспечили людей. Сегодня планируем начать расчистку снега в первую очередь у объектов социальной сферы", - сказал региональный зампред.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают специалисты МЧС, краевого спасательного ведомства ЦОД, регионального управления Роспотребнадзора, Минздрава края.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Усть-Камчатский район окажется во власти очередного циклона, ожидается обильный снегопад, который будет препятствовать распространению пепла", - отмечается в сообщении.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру вторника она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады (наиболее сильные - в Усть-Камчатском районе). В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самым сильным за последние 60 лет. Школы и соцучреждения района во вторник не работали. Два местных населенных пункта несколько часов были обесточены из-за пепла. Занятия в школах поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района в среду были отменены, а с четверга дети перейдут на дистанционное обучение на время, пока поселки расчищают от пепла.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.