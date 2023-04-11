Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 20 км

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, пеплопады начались в близлежащих населенных пунктах, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель). Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15-20 километров", - приводятся в сообщении слова директора института Алексей Озерова.

По его словам, небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи Усть-Камчатского района, заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. В Ключах начался пеплопад.

На месте работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В их задачу входит уточнение параметров извержения и обеспечение безопасности населения Усть-Камчатского района.

Вулкану присвоен наивысший - красный код авиационной опасности.

В связи с мощным пеплопадом во вторник не работают социальные учреждения и школы Усть-Камчатского района, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"В поселках Усть-Камчатского района наблюдается активный пеплопад. Основной негативный эффект связан с резким ограничением видимости. В связи с этим ограничена работа социальных учреждений, школ. Также перекрыто движение по маршруту Ключи - Усть-Камчатск", - сообщил Солодов в своем телеграм-канале.

На месте работает глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

"Сейчас он с группой выдвинулся для обследования фактического дороги на предмет наличия перемывов и состояние дорожного полотна", - сказал Солодов.

Он порекомендовал жителям района, по возможности, оставаться дома.

"Мы ждем прогнозов вулканологов, наблюдающих за развитием извержения, чтобы оценить, сколько времени пеплопад и можно ожидать нормализации ситуации", - отметил Солодов.

Пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. При наступлении этой стадии со склонов Шивелуча с высокой скоростью сходят пирокластические потоки. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Пеплопады пройдут в близлежащих населенных пунктах. Потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск. Очень большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации. Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 15 км.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.