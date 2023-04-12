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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четвертый столб пепла за день

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Новый выброс пепла из вулкана Шивелуч высотой до 6 км над уровнем моря зафиксирован на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН в среду.

"Пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Это уже четвертый пепловый выброс из Шивелуча за день. Высота предыдущих составила от 8 до 10 км над уровнем моря.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру вторника она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км.

В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные - в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самый сильный за последние 60 лет. Школьники в поселках Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района перешли на дистанционное обучение на время, пока поселки расчищают от пепла.

По мнению ученых, Шивелуч продолжит извержение, но в меньших масштабах.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч РАН Камчатка
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