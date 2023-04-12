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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

ФТС сообщила о восстановлении своей IT-системы в ЮФО и на Северном Кавказе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - После кибератаки почти полностью восстановлена работоспособность единой информационной системы таможенных органов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщила Федеральная таможенная служба.

"Центры электронного декларирования возобновили работу. Авторегистрация и автовыпуск функционируют", - говорится в сообщении.

На 8 утра 12 апреля в Северо-Кавказском таможенном управлении зарегистрировано 70 деклараций на товары, выпущено - 48, что соответствует средним показателям работы. На этот же момент в Южном таможенном управлении было зарегистрировано 315 деклараций на товары, выпущено - 319, что тоже соответствует средним показателям, отметили в ФТС.

Таможенные операции в пунктах пропуска снова совершаются в электронном виде и частично на бумаге.

Ранее в среду ФТС также сообщила о восстановлении своих систем на Дальнем востоке.

Сбои в системе начались с 6 утра 10 апреля, в ФТС это объяснили воздействием извне. Из-за сбоев возникли проблемы с перевозкой грузов через границу.

ФТС ЮФО Северный Кавказ
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