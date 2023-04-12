Госдума приняла заявление в поддержку УПЦ, монахов и священников Киево-Печерской лавры

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла заявление "О репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви".

В нем депутаты Госдумы заявляют, что "жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима В.Зеленского".

Также депутаты предлагают потребовать "от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ, неукоснительно соблюдать взятые на себя международно-правовые обязательства".

29 марта украинское государство в одностороннем порядке разорвало с УПЦ договор аренды зданий на территории Киево-Печерской лавры. В течение нескольких дней госкомиссия пыталась принять и опечатать храмы и корпуса лавры, однако прихожане блокировали работу ревизоров.