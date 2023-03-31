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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Прихожане Киево-Печерской лавры второй день блокируют работу госкомиссии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Второй день работы украинской госкомиссии, которой поручено принять и опечатать здания на территории Киево-Печерской лавры, проходит так же, как и первый: верующие Украинской православной церкви блокировали работу представителей властей, не позволяя им войти ни в один из храмов.

Как сообщают местные СМИ, прихожане УПЦ с самого утра стали собираться в обители, а некоторые даже остались тут ночевать. В итоге около 10:00, когда комиссия пришла в монастырь, ее встретила большая толпа верующих канонической церкви.

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Среди посетителей лавры в пятницу появились и провокаторы, которые пытаются конфликтовать с защитниками монастыря и громко поют песни про Украину. Полиция, как и накануне, не вмешивается в происходящее.

29 марта Украина в одностороннем порядке разорвала с УПЦ договор аренды зданий лавры. Церковь подала иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконность такого решения. Одновременно было подано заявление об обеспечении этого иска, которое позволило бы избежать выселения монахов и передачи монастыря в пользование другой религиозной организации на период судебного спора, однако в обеспечении иска суд отказал. Это решение УПЦ также опротестовала.

Спикер УПЦ митрополит Климент заявил в пятницу журналистам в лавре, что церковь имеет полное право блокировать работу комиссии по приему-передаче имущества. "У комиссии нет законных оснований для каких-либо действий, пока нет соответствующего решения суда. Поэтому у нас есть все законные основания не допускать комиссию в здания монастыря", - сказал он.

Митрополит также заявил о незаконности принятого накануне решения правительства Украины об отмене распоряжения от 2013 года, по которому лавру передали в пользование УПЦ. "Мы живем не в Никарагуа, у нас есть судебная система", - подчеркнул он.

Кроме того, спикер УПЦ сообщил, что по факту угроз радикалов юристы Киево-Печерской лавры написали заявление в полицию.

Украина Киево-Печерская лавра УПЦ
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