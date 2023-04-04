В Хмельницкой области Украины запретили УПЦ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хмельницкий областной совет запретил во вторник деятельность Украинской православной церкви на территории этого региона, расположенного на западе Украины.

Это решение увенчало серию жестких мер в отношении УПЦ в Хмельницкой области. В минувшее воскресенье сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) взяли штурмом Покровский кафедральный собор областного центра, после чего перевели его в ведение ПЦУ.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в тот же день заявил, что у прихожан УПЦ отберут не только собор, но и все земельные участки, и уже во вторник утром горсовет Хмельницкого на внеочередном заседании лишил УПЦ участка, на котором находится собор. Позже в этот же день депутаты другого города в этом регионе – Каменец-Подольского – поддержали обращение с призывом лишить УПЦ права пользоваться землей и сооружениями.