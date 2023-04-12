Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Закон о цифровых повестках призван устранить элементы неразберихи в работе военкоматов, которые имели место в начале специальной военной операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на быстрое принятие законопроекта во втором и третьем чтениях и поинтересовались, есть ли в Кремле вопросы к этому документу.

"Работали (над законом - ИФ) эксперты, было много разъяснений по этому закону. Как это принималось - в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме", - сказал Песков.

"Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанным с процедурой, то лучше адресовать их в Государственную думу", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о законопроекте в целом, Песков указал, что "мы должны упорядочить систему учета и призыва (на военную службу - ИФ)". "В армии у нас должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан", - напомнил Песков.

"Когда началась СВО, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить, сделать современным и эффективным, удобным для граждан (механизм призыва - ИФ)", - сказал Песков.

Песков отметил также, что "все подобные документы сейчас чрезвычайно важны и, разумеется, Дума воспринимает их как первоочередные, срочные документы".

Представитель Кремля также заявил, что президент Владимир Путин обладает информацией о данном законопроекте, рассмотрит его, когда документ поступит на подпись.

Закон об электронных повестках

Госдума накануне приняла закон о цифровизации воинского учёта в РФ. Согласно закону будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что "сделает эту систему воинского учёта прозрачной, а сведения актуальными", сообщал ранее председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов.

"Этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учёта, которые были вскрыты в 2022 году", - отметил глава комитета.

Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Законом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.