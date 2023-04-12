Минцифры заявило, что реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Единый реестр военнообязанных граждан, который должен быть создан в соответствии с принятым Госдумой законом о цифровизации воинского учёта, в полном объеме заработает не ранее осеннего призыва на срочную службу, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу",- говорится в ответах Шадаева на вопросы в одном из отраслевых телеграм-каналов.

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны, напомнил министр.

"Цель – систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн. С граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы, образования и др. (а такая обязанность сейчас в действующем законе предусмотрена)", - отметил Шадаев.

"Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через Госуслуги", - добавил он.

11 апреля Госдума приняла закон о цифровизации воинского учёта в РФ.

Согласно закону, который представляет собой поправки к нескольким существующим федеральным законам, в РФ будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что, по замыслу его авторов, сделает систему воинского учета прозрачной.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, сказано в документе. До создания электронного реестра указанные в законе процедуры должны исполняться без него.

Закон предусматривает дублирование традиционных, бумажных, повесток повестками в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Кроме того, законом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями. В случае если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, говорится в поправках.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, нормы закона будут применяться, начиная с осеннего призыва.

Весенний призыв граждан на срочную службу проходит в РФ с 1 апреля.