Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Автозавод японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге (ООО "Тойота Мотор") перешел в госсобственность РФ через передачу ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу, сообщила пресс-служба министерства.

"Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - говорится в сообщении министерства.

Прорабатываются возможные варианты для скорейшего возобновления производства на данном заводе.

Подробностей сделки министерство не сообщает.

О том, что Минпромторг работает над вопросом передачи российских активов ушедшего из РФ японского автоконцерна Toyota в пользу НАМИ, вице-премьер - глава министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил журналистам в середине марта в кулуарах съезда РСПП.

Toyota в сентябре сообщила о прекращении производства на своем заводе в Петербурге, введенном в 2007 году, где выпускались модели Rav-4 и Camry. Компания пообещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн).

Петербургский завод японского автоконцерна продолжает простаивать. В декабре Минпромторг сообщал, что предприятие проходит консервацию и отмечал при этом, что ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге.

Накануне публикации этого комментария ведомства в пресс-службе Toyota сообщили о проведении на российском автозаводе концерна внеплановой проверки "соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности". В мероприятиях, сопровождавшихся Росгвардией и ОМОНом, участвовали прокуратура, Ростехнадзор, налоговая и трудовая инспекции, а также ФГУП "НАМИ".

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" стало государственным центром консолидации активов в российском автопроме на фоне ухода с местного рынка иностранных автопроизводителей. Институт, в частности, получил от Renault контролирующую долю в "АвтоВАЗе" (67,7%), а также активы петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), 99% долей которого сейчас находятся в прямом владении "АвтоВАЗа". НАМИ также принадлежат 63,5% долей проекта люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус").