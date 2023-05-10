Toyota увеличила выручку в IV финквартале на 19%, лучше прогноза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 финансового года на 3,4% благодаря росту продаж и ослаблению иены.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 552,2 млрд иен ($4,08 млрд) по сравнению с 533,8 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 518,11 млрд иен.

Выручка Toyota увеличилась на 19%, до 9,69 трлн иен. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 9,096 трлн иен.

В минувшем квартале компания продала 2,669 млн автомобилей (с учетом брендов Daihatsu и Hino) по сравнению с 2,594 млн годом ранее.

По итогам всего прошедшего фингода продажи выросли до 10,558 млн автомобилей с 10,381 млн единиц годом ранее. Средний курс доллара к иене составлял 135 иен против 112 иен в предыдущем фингоду. Согласно прогнозу Toyota, в начавшемся фингоду показатель вырастет до 11,38 млн машин.

Чистая прибыль Toyota в минувшем фингоду уменьшилась на 14%, до 2,45 трлн иен, выручка увеличилась на 18,4%, до 37,15 трлн иен.

Японский автопроизводитель ожидает, что в текущем фингоду его выручка достигнет 38 трлн евро, чистая прибыль - 2,58 трлн иен.

Акции Toyota подорожали на 0,8% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость поднялась на 6,6%.