Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку

Обвиняемый Ильназ Галявиев на заседании в Верховном суде Татарстана Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана назначил пожизненный срок лишения свободы жителю Казани Ильназу Галявиеву за вооруженное нападение и убийство семи учащихся и двух учителей гимназии №175 в Казани в мае 2021 года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ильназа Галявиева признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал судья, зачитывая приговор.

Подсудимому также назначен штраф в 200 тыс. рублей. Иски о компенсации морального вреда суд постановил удовлетворить частично.

Суд признал подсудимого виновным по пп. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Ранее государственный обвинитель просил признать Галявиева виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Адвокат в свою очередь просил освободить подсудимого от уголовной ответственности и направить на лечение.

По версии следствия, 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем, а также изготовленным им взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175, где раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних, 139 человек получили тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый во время следствия и в суде полностью признал свою вину.