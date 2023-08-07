Апелляция оставила в силе приговор по делу о стрельбе в казанской гимназии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) в понедельник оставил в силе приговор Ильназу Галявиеву, осужденного ранее на пожизненное заключение по обвинению в вооруженном нападении на гимназию в Казани, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Верховного суда республики Татарстан оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказал судья.

Галявиев на заседании не присутствовал, его адвокат принимал участие по видеоконференцсвязи.

Защитник в ходе прений заявил, что суд первой инстанции не разрешил вопрос о психическом состоянии Галявиева на момент совершения преступления и во время производства по делу. Кроме того, по мнению защитника, не был доказан умысел на причинение ущерба школе. В связи с этим адвокат попросил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

В свою очередь гособвинитель попросил отклонить жалобу защиты, однако поддержал иск одной из потерпевших о возмещении ущерба в сумме 1 млн рублей.

Заседание прошло без судебного следствия.

Стрельба в казанской гимназии

Трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем, а также изготовленным им взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175, где раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних.

Галявиев во время следствия и в суде полностью признал свою вину.

13 апреля Верховный суд Татарстана признал его виновным по пп. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и приговорил к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Также Галявиеву был назначен штраф в 200 тыс. рублей. Компенсацию морального вреда суд постановил удовлетворить частично.

Адвокат подсудимого обжаловал приговор и попросил направить дело на новое рассмотрение. Поступила также жалоба от одной из потерпевших, несогласных с суммой иска, который определил суд.