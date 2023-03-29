Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в гимназии Казани

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Прокурор в ходе судебных прений попросил назначить Ильназу Галявиеву, обвиняемому в вооруженном нападении на школьников и преподавателей гимназии N№75 Казани в мае 2021 года, наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу суд признать Галявиева Ильназа виновным (...) и назначить ему окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал гособвинитель Илдус Нафиков в Верховном суде Татарстана в среду.

Кроме того, он потребовал наложить на подсудимого штраф в 240 тыс. рублей и в полном объеме удовлетворить гражданские иски.

Адвокат Галявиева попросил время до 10 апреля для подготовки к прениям.

Судебный процесс по делу о стрельбе в школе Казани стартовал 9 ноября 2022 года. На скамье подсудимых - житель Казани Ильназ Галявиев.

Стрельба в казанской школе

По версии следствия, 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, вооружившись охотничьим ружьем, а также изготовленным им взрывным устройством, совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175, где раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семеро несовершеннолетних, 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.

Галявиеву предъявлено обвинение по пп. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Галявиев во время следствия и в суде полностью признал свою вину.