Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Глава Роспотребнадзора не разделяет позицию ВОЗ о скором завершении пандемии COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не разделяет ожиданий о скором окончании пандемии коронавируса.

"Я понимаю ожидания всех нас, что все закончится и завтра станет хорошо, но, к сожалению, я эту позицию не разделяю", - сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ в четверг.

Так она прокомментировала заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что пандемия COVID-19 подходит к концу.

В миреУченые предположили, что появление COVID-19 может быть связано с енотовидными собакамиЧитать подробнее

Она отметила, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается по сравнению с предыдущими неделями на 16%, "то есть снижение здесь значимое". "Но, вместе с тем, мы видим, что в Индии сейчас регистрируется рост. И сейчас разбираемся, с чем он связан и почему", - сказала она.

Кроме того, Попова подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом "на пике (появления нового подварианта COVID-19 - ИФ), к сожалению, не уменьшается", что связано в том числе с тем, что у каждого нового варианта растет заразность.

"Очень хочется, чтобы закончилось, но ученые нас так однозначно не обнадеживают", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что за три года в России обнаружено около 600 вариантов коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 13 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Анна Попова ВОЗ Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей
Убийство Владлена Татарского

ФСБ заявила, что теракт против Татарского организовали с участием агентов из российской оппозиции

Нападения в школах и вузах

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку
Убийство Владлена Татарского

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Путин сообщил о проведении Россией 100 безаварийных космических пусков подряд

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });