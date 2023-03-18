Ученые предположили, что появление COVID-19 может быть связано с енотовидными собаками

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Генетический материал, собранный на китайском рынке, недалеко от которого были выявлены первые случаи заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствует о том, что с вирусом смешалось ДНК енотовидной собаки, сообщает Associated Press со ссылкой на выводы группы ученых.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что информация об этих генетических последовательностях недавно была загружена в крупнейшую в мире публичную базу данных по вирусам учеными из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Вскоре она была удалена, однако ее успел заметить французский биолог, который поделился ей с группой ученых не из Китая, изучающих происхождение коронавируса.

"Эта информация не дает окончательный ответ на вопрос о том, как началась пандемия, но каждый фрагмент данных важен, так как он приближает нас к ответу", - заявил Гебрейесус. Он также раскритиковал Китай за нежелание делиться подобной информацией ранее, отметив, что эти данные можно и нужно было распространить еще три года назад.

Образцы были собраны с поверхностей на рынке морепродуктов Хуанань в начале 2020 года в Ухане. Данные показывают, что некоторые из образцов с положительным результатом на COVID-19 содержали гены енотовидной собаки, что, по мнению ученых, указывает на то, что животные могли быть заражены вирусом.

Ученые, участвовавшие в анализе данных, сообщили, что это первый явный признак того, что на рынке действительно могли быть зараженные вирусом животные. Однако, по их мнению, также существует вероятность того, что не животные заразили людей, а наоборот - сами люди заразили енотовидных собак или же - просто оставили следы вируса неподалеку от животных.

Вирусолог Стивен Гольдштейн из Университета американского штата Юта, который принимал участие в исследовании, заявил, что на этой неделе его группа представила свои выводы консультативной группе ВОЗ, которой поручено расследовать происхождение COVID-19.

При этом технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария Ван Керкхове предупредила, что анализ не обнаружил вирус ни у одного животного, а также не нашел убедительных доказательств того, что какие-либо животные заражали людей.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться коронавирус. Большинство ученых склоняются к тому, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения.

Ранее в марте сообщалось, что американские спецслужбы все еще считают возможными как версию происхождения вируса естественным образом, так и версию с лабораторным инцидентом.