VW заявил, что договор о сборке на мощностях ГАЗа был расторгнут по обоюдному согласию

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде, которое российский автопроизводитель оспаривает в судебном порядке, было произведено по итогам переговоров, по обоюдному согласию и на взаимовыгодных условиях, заявляют в российском представительстве германского автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР).

Как сообщалось, Горьковский автозавод ранее подал к VW в два иска в Арбитражном суде Нижегородской области: в середине марта - на 15,6 млрд руб., в начале апреля - уже на 28,4 млрд руб. В обоих случаях суть требований сводится к взысканию с VW суммы ущерба, который, по оценке российского автопроизводителя, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке.

"Когда контрактная сборка автомобилей была приостановлена в 2022 году, стороны провели всесторонние и глубоко содержательные переговоры, результатом которых стало обоюдное решение о расторжении договора на взаимовыгодных условиях. Его поддержали обе стороны, а связанные с ним обязательства коснулись как финансовых, так и социальных аспектов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГР в четверг, комментируя ситуацию.

В компании отметили, что обе стороны, в частности, обязались смягчить возможные негативные социальные последствия от прекращения сотрудничества.

"Компания ФГР полностью выполнила взятую на себя часть социальных обязательств, а также бОльшую часть финансовых и иных обязательств, причем большинство из них было исполнено до момента подачи судебного иска. При этом компания не получала каких-либо претензий от группы "ГАЗ" по качеству исполнения. С учетом добровольного и взаимовыгодного характера достигнутых договоренностей, а также своевременного их исполнения мы были, по меньшей мере, удивлены требованием нашего бывшего партнёра об их пересмотре, а также его решением обратиться в суд для разрешения спорной ситуации, о существовании которой мы не знали", - заявляют в представительстве VW.

Германский автопроизводитель считает, что "условия ранее достигнутого с группой "ГАЗ" соглашения о расторжении договора о контрактной сборке являются справедливыми, основательными и полностью отвечают потребностям обеих сторон, в то время как новые претензии являются необоснованными и не учитывают объективно существующие обстоятельства".

"В связи с правовыми ограничениями мы не можем раскрывать детали наших договоренностей, однако считаем важным отметить, что за продолжительный период работы с группой "ГАЗ" мы инвестировали в производственные мощности Горьковского автомобильного завода более 500 млн евро, что подтверждает наше стремление к установлению надежного партнерства", - добавили в VW.

До 2022 г. на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде велась сборка моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, пока VW не заявил о прекращении выпуска автомобилей в РФ. Летом прошлого года германский концерн официально объявил о закрытии своего нижегородского офиса. На ГАЗе тогда заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся после ухода VW производственных мощностей.