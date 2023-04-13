Прения по делу, связанному с убийством Дугиной, начнутся в суде Тулы 25 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Тулы назначил на 25 апреля прения по делу об изготовлении поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной, сообщила в четверг "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления судебного департамента Ольга Дячук.

"13 апреля по данному делу было проведено очередное судебное заседание. Для подготовки сторон к прениям судебное заседание отложено на 25 апреля", - сказала Дячук.

Она отметила, что в ходе сегодняшнего заседания был допрошен подсудимый Кузнецов. Подсудимый Сучков от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Ранее в суде оба они частично признали вину, утверждая, что не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль будут применены для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.

Кузнецов арестован до 22 августа, Сучкову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось, Андрей Кузнецов и Александр Сучков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

По версии следствия, в период 2017-2022 гг. Кузнецов, Сучков и неустановленные лица объединились в организованную группу, целью которой являлись изготовление и сбыт поддельных документов.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков, действуя согласованно с Кузнецовым и другими соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины - свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper, который по электронной почте направил Кузнецову. Тот, в свою очередь, распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации.

Как считает следствие, поддельный документ в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной.

Убийство Дарьи Дугиной

Автомобиль журналистки Дугиной был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство Дугиной раскрыто.

В ФСБ заявили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г.р. лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления, "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

Также в ФСБ заявляли, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами.