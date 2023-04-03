Обвиняемые по делу, связанному с убийством журналистки Дугиной, частично признали вину

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пролетарский суд Тулы в понедельник возобновил слушание по делу об изготовлении поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной, сообщили "Интерфаксу" в секретариате райсуда.

"Оба обвиняемых участвуют в заседании и частично признали свою вину", - сказал представитель суда.

Ранее назначенное на 24 марта заседание было отложено на 3 апреля из-за отсутствия одного из подсудимых.

Как сообщалось, Андрей Кузнецов и Александр Сучков обвиняются по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

6 марта арест Кузнецова был продлен на шесть месяцев - до 22 августа, Сучкову мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

По версии следствия, в период 2017-2022 гг. Кузнецов, Сучков и неустановленные лица объединились в организованную группу с целью изготовления и сбыта поддельных документов.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков, действуя согласованно с Кузнецовым и другими соучастниками, изготовил электронный шаблон официального документа Украины - свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper, который по электронной почте направил Кузнецову. Тот, в свою очередь, распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации.

Как считает следствие, поддельный документ в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной.

Взрыв и расследование

Автомобиль журналистки Дугиной был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Девушка погибла на месте. В СКР отмечали, что убийство носит заказной характер.

Позднее ФСБ РФ объявила, что убийство журналистки раскрыто. Там заявили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г.р. лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

Также в ФСБ заявляли, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами.