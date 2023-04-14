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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Ситуация с оформлением таможней грузов на границе РФ с КНР стабилизировалась после кибератаки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Таможенники на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме после кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

"Сбои в функционировании информационной системы таможенных органов наблюдались с 10 апреля из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России. Чтобы обеспечить импортный поток грузов, таможенные посты не прекращали оформление: товары перемещались на склады временного хранения для дальнейшего декларирования", - говорится в сообщении.

В РоссииРабота IT-системы таможни восстановлена во всех федеральных округахЧитать подробнее

В среду и четверг отмечалась повышенная загруженность складов в регионе деятельности Уссурийской таможни (Приморский край).

"В настоящее время ситуация стабилизируется. Уссурийская таможня оперативно принимает меры по перенаправлению транспорта с товарами на менее загруженные склады, в том числе в городе Уссурийске", - сообщает ДВТУ.

Центр электронного декларирования Дальневосточной электронной таможни работает в усиленном режиме. Количество деклараций на товары, выпущенных им в четверг, превысило средний показатель работы, говорится в пресс-релизе.

ФТС в понедельник сообщила о сбоях в работе информсистем таможенных органов. По предварительной информации, данная ситуация была вызвана внешним воздействием на IT-ресурсы ФТС. На пересечении границы физическими лицами сбои в работе информсистемы не отразились, отмечало ведомство. В среду ФТС сообщила, что работа IT-системы таможни на Дальнем Востоке восстановлена.

КНР ФТС
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