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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Работа IT-системы таможни восстановлена во всех федеральных округах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Работа единой информационной системы таможенных органов после сбоя восстановлена на Северо-Западе, в Поволжье и Центральной России, а также на Урале и Сибири, сообщает телеграм-канал Федеральной таможенной службы.

Ранее в среду ФТС сообщила о восстановлении работы IT-системы на Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе.

"Совершение таможенных операций возобновлено. Авторегистрация и автовыпуск функционируют", - говорится в сообщениях.

На 8:00 по Москве в Уральском таможенном управлении зарегистрировано 297 деклараций на товары, выпущено - 223. Это соответствует средним показателям работы. В Сибирском таможенном управлении с момента восстановления работы за вторник и по состоянию на 10:00 по Москве было зарегистрировано 1055 деклараций на товары, выпущено - 890, что также соответствует средним показателям.

Таможенные операции в пунктах пропуска совершаются в электронном виде и частично на бумаге.

В Центральном таможенном управлении на 8:00 среды зарегистрирована 701 декларация на товары, выпущено - 633. Пока таможенные операции в пунктах пропуска совершаются в бумажном виде. В Приволжском таможенном управлении к этому времени были зарегистрированы 523 декларации на товары, выпущена 391 декларация.

В Северо-Западном таможенном управлении всего зарегистрировано 937 деклараций, а выпущено - 499.

"ЦЭДы работают. На Северо-Западе возобновлены все операции (пока не в полном объеме), в том числе электронное декларирование", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

О сбое в работе единой информационной системы таможенных органов ФТС сообщила утром 10 апреля. Причиной было названо внешнее воздействие.

ФТС Урал Сибирь
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