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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Мишустин подтвердил полное возвращение к бюджетным правилам в 2025 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - График возвращения к бюджетным правилам, которые с 2023 году перезапущены частично, остается в силе: с 2025 года они должны заработать полностью, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

"Рассчитываем, что по мере завершения периода адаптации сможем уже в 2025 году выйти на параметры бюджетных правил", - сказал он.

Возврат к полноценным бюджетным правилам, по его словам, позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также "обеспечить доступность частного кредита как источника для развития".

По словам Мишустина, правительство "продолжит проводить ответственную бюджетную политику, подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года".

Действие бюджетных правил в части использования дополнительных нефтегазовых доходов в марте 2022 года были приостановлены на 2022 год. Все допдоходы направлялись в бюджет, Минфин не выходил на рынок покупать валюту и золото для пополнения ФНБ. Одновременно было предусмотрено, что более 3 трлн руб. может быть направлено из ФНБ на финансирование бюджета.

С 2023 года Минфин возобновил проведение операций на валютном рынке: сейчас, на фоне недопоступлений нефтегазовых доходов относительно планового уровня, ведомство продает валюту (китайские юани). Номинальный объем нефтегазовых доходов, поступления свыше которого должны направляться в ФНБ, определены в размере 8 трлн руб. в год. После 2025 года этот объем планируется индексировать. С 2025 года должна заработать вторая часть правил, определяющая потолок бюджетных расходов.

Минфин Минэкономразвития Михаил Мишустин ФНБ Правительство
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