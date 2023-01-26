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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Минфин предложил вернуть планку ликвидных средств ФНБ в 7% ВВП

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает вернуться к пороговому значению размера ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которых не допускается инвестирование средств фонда, в 7% ВВП с текущих 10% ВВП. При этом предлагается расширить перечень активов, куда средства фонда могут инвестироваться до его достижения.

Такие изменения министерство предлагает внести в Бюджетный кодекс РФ. Проект соответствующих поправок опубликован на официальном сайте по подготовке нормативных актов.

Поправки, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, направлены на создание возможности финансирования за счет средств фонда приоритетных самоокупаемых инфраструктурных проектов, а также осуществления "антикризисных" инвестиций вне зависимости от размера ликвидных средств.

Минфин РФ ФНБ
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