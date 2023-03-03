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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Продажи валюты по бюджетному правилу с 7 марта снизятся в 1,6 раза до 5,4 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 марта по 6 апреля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 февраля объем ежедневных продаж составляет 8,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в марте снизится в 1,6 раза.

Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте на сумму 132,1 млрд рублей. Аналогичный прогноз на февраль равнялся 108 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило положительную величину 12,3 млрд рублей.

Минфин РФ
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