Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против COVID-19 для детей 6-11 лет

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса у детей от 6 до 11 лет, разработанную в центре имени Гамалеи, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"Гам-КОВИД-Вак-Д комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Дата государственной регистрации: 14.04.2023", - говорится в сообщении.

В инструкции указано, что вакцина показана детям от 6 до 11 лет включительно. Препарат вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.

Среди противопоказаний - гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры, говорится в инструкции.

31 января сообщалось, что Центр имени Гамалеи Минздрава подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет. Директор центра Александр Гинцбург подтвердил "Интерфаксу" факт подачи документов на регистрацию вакцины "Спутник" для детей от 6 до 11 лет.