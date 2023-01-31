Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава РФ подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет.

Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств. В реестре указано, что вакцина "Гам-КОВИД-Вак-Д" будет вводиться внутримышечно; планируется, что препарат будет двухкомпонентным.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил "Интерфаксу" факт подачи документов на регистрацию вакцины "Спутник" для детей от 6 до 11 лет.

Он напомнил, что в ходе исследований рассматривались два варианта дозировки вакцины - 1/5 взрослой дозы, как в "Спутнике М" для детей 12-17 лет или 1/10 взрослой дозы.

В итоге было принято решение о применении 1/10 взрослой дозы или половины дозы "Спутника М", уточнил Гинцбург.

В январе прошлого года Минздрав выдал разрешение на проведение I-III фаз клинических исследований вакцины "Спутник М" на детях 6-11 лет. Сообщалось, что в исследовании примут участие 2 200 добровольцев; испытания проходили на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

В июне 2022 года Гинцбург сообщил "Интерфаксу" о вакцинации первой группы из 16 добровольцев в возрасте от девяти лет в рамках клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник М" на детях 6-11 лет. По его словам, никаких побочных реакций у них не было зафиксировано.