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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Более 7,4 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 445 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как сообщается, количество госпитализаций за сутки составило 1 085 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,6%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение - в 29 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 082 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 637.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 35 умерших.

Выздоровели за сутки 8 731 человек, или на 9,1% меньше в сравнении с 14 апреля, сказали в штабе.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрировано 22 758 243 случая заражения коронавирусной инфекцией, 397 790 умерших и 22 144 313 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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