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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

В РФ могут начать субсидировать 100% затрат на транспортировку продукции ЛПК на экспорт

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства совместно с бизнесом должны сформировать перечень мер поддержки лесопромышленной отрасли общим объемом около 10 млрд рублей, в числе возможных мер - повышение лимита на субсидирование затрат на транспортировку продукции ЛПК на экспорт и введение демпферного механизма для установления платы за аренду лесных участков.

Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания штаба по вопросам развития лесного комплекса в условиях внешнего санкционного давления, сообщили в аппарате замглавы правительства.

"Поручила ведомствам совместно с бизнесом на площадке правительства сформировать перечень наиболее эффективных мер поддержки, направленных на решение логистических затрат, субсидирование перевозки и расширение рынков сбыта. Прежде всего, это касается сокращения транспортных расходов, которые выросли по некоторым направлениям в несколько раз. Особенно эта мера будет важна для предприятий, расположенных на Северо-Западе страны и ранее ориентировавшихся на европейские рынки", - приводятся слова Абрамченко в сообщении.

В частности, Минпромторг предлагает рассмотреть увеличение лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наиболее пострадавших предприятий ЛПК и возмещении 100% понесенных затрат при экспорте продукции. В настоящее время механизм предполагает компенсацию до 80% фактически понесенных компаниями транспортных затрат в пределах установленных лимитов (не более 500 млн руб. в год), но не более 11% стоимости перевезенной продукции (недавно правительство одобрило увеличение этого лимита для неэнергетического несырьевого экспорта до 25% на 2022-2023 годы).

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос повышения ставок платы за пользование лесными ресурсами. "В связи с текущей ситуацией вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, Минприроды, Рослесхозу проработать возможность введения демпферного механизма в отношении арендных платежей. В частности, при снижении стоимости продукции ЛПК предлагается равномерно снижать плату, при повышении стоимости и, соответственно, доходов предприятий леспрома - предполагается повышение платы и отчислений в бюджет", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также поддержала предложение Минпромторга о продлении срока выполнения обязательств инвестора в рамках приоритетных инвестпроектов на 2 года.

На реализацию всех мер поддержки может быть направлено около 10 млрд рублей, сообщили в аппарате Абрамченко.

"Сегодня ситуация значительно различается в зависимости от географического положения предприятий и ключевых направлений деятельности. Мы видим снижение темпов производства экспортно-ориентированных позиций, в частности, шпона и фанеры. При этом по некоторым категориям отмечается устойчивый тренд на рост производства и восстановление спроса. Например, производство целлюлозы находится на том же уровне, что и в прошлом году, а мебели - на несколько процентов выше. Ключевая задача сегодня - создать условия для стабилизации ситуации, сокращения издержек предприятий и полного восстановления экспортных поставок продукции с высоким переделом уже новым партнерам", - цитируются слова замглавы правительства.

Виктория Абрамченко
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