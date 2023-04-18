Фонд Wikimedia оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление информации о зацепинге

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник назначил административный штраф американскому фонду "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.) в размере 800 тысяч рублей за неудаление из "Википедии" публикаций, пропагандирующих зацепинг, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Wikimedia Foundation Inc. виновной в административном правонарушении и назначить компании штраф в размере 800 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Фонд признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещённого в РФ контента).

По данным суда, протокол был составлен за неудаление информации, "направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья". В частности, речь идет о публикации статьи и видеоролика о зацепинге: в кадре съемка от первого лица, на которой неизвестный гражданин едет на крыше товарного поезда.

В ходе заседания судья заявил, что уведомления с требованием удалить указанную информацию направлялись в компанию 13 раз.

На заседании присутствовал представитель Wikimedia, который заявил о наличии у стороны защиты оснований о прекращении административного преследования в отношении компании в связи с ненадлежащим уведомлением представителей Wikimedia Foundation Inc., а также отсутствием необходимых законодательных норм, позволяющих привлечь компанию к ответственности.

Ранее Wikimedia уже неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Чаще всего претензии Роскомнадзора были связаны с публикациями недостоверной информации о проводимой Россией спецоперации на Украине. Wikimedia получила в общей сложности штрафы в размере около 10 млн рублей.

В РКН сообщали, что из-за отказа удалить запрещенные материалы к Wikimedia Foundation Inc. применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ. Принятые меры будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

С начала 2021 года за отказ удалять запрещённый в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), ТikТоk и другие. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.