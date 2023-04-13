Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Мировой суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за фейки об СВО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве суд назначил административный штраф на 2 млн рублей издателям "Википедии" Wikimedia Foundation Inc. за неудаление из интернет-энциклопедии ложной информации о действиях российскх военных в ходе специальной военной операции на Украине.

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - огласил постановление мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Поводом для составления административного протокола стала страница, с ложной, по мнению прокуратуры, информацией о действиях ВС России на территории Запорожской области в ходе СВО, говорится в материалах дела, оглашенных в суде. Издатели "Википедии" не удалили ее по требованию надзорного ведомства.

Это уже третий штраф Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации. В феврале фонд был оштрафован на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО, в апреле - на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистского контента.

Представитель Wikimedia просила суд прекратить производство по делу, отметив, в частности, что такой протокол, согласно закону, должен рассматриваться по месту нахождения юридического лица, а не регулирующего органа - Роскомнадзора, и указав на то, что в требовании прокуратуры не было конкретизировано, какую именно информацию необходимо удалить, а также на то, что спорная страница в "Википедии" содержала публичную информацию, в том числе с ресурсов международных организаций, в которые входит Россия - например, ООН.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Украина Таганский суд Москва СВО Википедия Тимур Вахрамеев Wikimedia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

За продажу подросткам вейпов и сигарет будут наказывать штрафом до 600 тыс. руб.

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

Песков опроверг сообщения о том, что арест Гершковича был санкционирован Путиным

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы населению от вируса Хасеки в клещах

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей
Убийство Владлена Татарского

ФСБ заявила, что теракт против Татарского организовали с участием агентов из российской оппозиции

Нападения в школах и вузах

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку

Застреливший девять человек в гимназии в Казани приговорен к пожизненному сроку
Убийство Владлена Татарского

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

ФСБ установила человека, который передал Треповой взрывчатку, он покинул РФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Песков завил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });