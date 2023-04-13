Мировой суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за фейки об СВО

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве суд назначил административный штраф на 2 млн рублей издателям "Википедии" Wikimedia Foundation Inc. за неудаление из интернет-энциклопедии ложной информации о действиях российскх военных в ходе специальной военной операции на Украине.

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - огласил постановление мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Поводом для составления административного протокола стала страница, с ложной, по мнению прокуратуры, информацией о действиях ВС России на территории Запорожской области в ходе СВО, говорится в материалах дела, оглашенных в суде. Издатели "Википедии" не удалили ее по требованию надзорного ведомства.

Это уже третий штраф Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации. В феврале фонд был оштрафован на 2 млн рублей за неудаление фейков об СВО, в апреле - на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистского контента.

Представитель Wikimedia просила суд прекратить производство по делу, отметив, в частности, что такой протокол, согласно закону, должен рассматриваться по месту нахождения юридического лица, а не регулирующего органа - Роскомнадзора, и указав на то, что в требовании прокуратуры не было конкретизировано, какую именно информацию необходимо удалить, а также на то, что спорная страница в "Википедии" содержала публичную информацию, в том числе с ресурсов международных организаций, в которые входит Россия - например, ООН.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.