Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Блокировка в России "Википедии" пока не планируется, сказал журналистам в кулуарах First Russian Data Forum министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Пока "Википедию" мы не блокируем, пока в планах такого нет", - отметил он.

По его словам, в настоящее время развивается отечественный ресурс, созданный в качестве альтернативы "Википедии". Насколько этот ресурс готов, министр оценить не смог.

В начале апреля глава СПЧ Валерий Фадеев призвал заблокировать в России "Википедию", для чего в кратчайшие сроки создать ее отечественную альтернативу.

В Госдуме выступили против блокировки онлайн-энциклопедии до создания ее удобного аналога. Председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что в "Википедии" всего более 1,9 млн статей, а претензии российских органов власти касаются лишь нескольких сотен. "Неужели это стоит того, чтобы делать заложниками десятки миллионов российских пользователей? От блокировки ресурса пострадают в первую очередь именно они", - рассуждал депутат.

О запуске в 2023 году отечественного аналога "Википедии" - портала "Знания" Шадаев сообщил в конце 2022 года.

Из-за отказа удалять запрещенный в России контент сайт "Википедии" маркируется в отечественных поисковиках как нарушитель законодательства. Издающий энциклопедию Wikimedia Foundation периодически получает крупные штрафы.